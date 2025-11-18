Het einde der tijden komt eraan! Check nu de trailer van ‘Fallout’ seizoen 2!

Prime Video heeft de bom gedropt: de officiële trailer én gloednieuwe beelden van het tweede seizoen van de wereldwijd geliefde serie ‘Fallout’ zijn er eindelijk. Net voor Kerstmis keert de hitserie terug met acht nieuwe afleveringen. De eerste staat op 17 december 2025 op Prime Video, daarna krijg je elke week een verse episode. En zet zeker 4 februari 2026 in je agenda: dan verschijnt de grote seizoensfinale.

De trailer serveert een heerlijk post-apocalyptisch mengsel van actiescènes, vreemde mutanten, nieuwe gezichten – zoals Kumail Nanjiani en Macaulay Culkin – en mysteries die opduiken in de stoffige horizon van de Mojavewoestijn. Het nieuwe seizoen gaat verder waar de epische finale van seizoen 1 stopte en brengt de fans precies waar ze op zaten te wachten: New Vegas.

Populaire serie

‘Fallout’ wordt gemaakt door Kilter Films, met Jonathan Nolan en Lisa Joy als uitvoerend producenten. Geneva Robertson-Dworet en Graham Wagner zijn opnieuw van de partij als showrunners en bedenkers. Seizoen 1 werd wereldwijd al meer dan 100 miljoen keer bekeken en hoort daarmee bij de drie populairste series ooit op Prime Video. Die eerste reeks kun je trouwens nog steeds volledig streamen.

Ella Purnell (‘Yellowjackets’, ‘Sweetpea’), Aaron Moten (‘Emancipation’, ‘Father Stu’), Walton Goggins (‘The White Lotus’, ‘The Righteous Gemstones’), Kyle MacLachlan (‘Twin Peaks’), Moisés Arias (‘The King of Staten Island’) en Frances Turner (‘The Boys’) keren allemaal terug in hun vertrouwde rollen.

Leven na apocalyps

‘Fallout’ blijft gebaseerd op een van de meest iconische videogames aller tijden en toont de clash tussen ‘rijk’ en ‘arm’ in een wereld die volledig in puin ligt. Tweehonderd jaar na de apocalyps moeten de bewoners van luxe-schuilkelders terug naar het radioactieve buitenleven. Wat ze daar aantreffen? Een bizarre, keiharde en compleet onvoorspelbare wereld.

‘Fallout’ seizoen 2 is vanaf 17 december te zien op Prime Video.

