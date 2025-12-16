‘Fly Me to the Moon’: een speelse retrotrip tussen romantiek, politiek en ruimtevaart

Sinds 10 december is ‘Fly Me to the Moon’ te zien op Apple TV. De film serveert een frisse komedie-dramamix waarin romantiek, humor en geschiedenis hand in hand gaan, met de maanlanding van 1969 als kleurrijk decor. Scarlett Johansson en Channing Tatum zorgen samen voor vonken, zowel professioneel als persoonlijk.

Regisseur Greg Berlanti plaatst zijn verhaal midden in de historische Apollo 11-missie van NASA. We volgen Kelly Jones, een slimme marketingexpert die wordt ingeschakeld om het imago van de ruimtevaartorganisatie op te poetsen net wanneer de publieke interesse begint te slabakken. Haar aanpak botst al snel met die van Cole Davis, een plichtsbewuste lanceerdirecteur die onder immense druk staat om van de missie een succes te maken.

Complottheorie

Wanneer het Witte Huis beslist dat falen geen optie is, krijgt Kelly een opvallende opdracht: een nepmaanlanding bedenken als noodplan. Een knipoog naar de hardnekkige complottheorieën, en meteen ook het startschot voor een verhaal vol humor, lichte spanning en een ontluikende romance.

Scarlett Johansson zet een sterke, gevatte Kelly neer, terwijl Channing Tatum overtuigt als de controlefreak met een hart. Hun chemie zorgt voor de nodige luchtigheid en houdt de film mooi in balans tussen ernst en plezier.

Retrostijl

‘Fly Me to the Moon’ is een charmante komedie-dramafilm die historische feiten speels benadert en tegelijk herkenbare thema’s aansnijdt als mediadruk, ambitie en liefde – allemaal verpakt in een heerlijke retrostijl die zo uit de late jaren 60 lijkt te komen.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube