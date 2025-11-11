De 5 meest bekeken Netflix-series in België

Heb je wat vrije tijd maar geen idee wat te kijken? In plaats van eindeloos door Netflix te scrollen, waarom niet gewoon vertrouwen op wat andere kijkers — en in dit geval je landgenoten — kiezen? Netflix publiceert regelmatig een overzicht van de populairste programma’s per regio. Natuurlijk verschillen smaken, maar dit lijstje geeft alvast een goed beeld van wat momenteel in België het meest bekeken wordt.

De 5 populairste series op Netflix in België

Amsterdam Empire

Jack van Doorn is de steenrijke oprichter van het koffie-imperium Jackal. Wanneer zijn affaire met een bekende journaliste aan het licht komt, verandert zijn vrouw Betty in zijn grootste vijand. Onder hun eigen dak begint ze een sluw plan te smeden om hem ten val te brengen.

The Witcher – seizoen 4

Gescheiden van elkaar moeten Geralt, Yennefer en Ciri zich een weg banen door een Continent dat verscheurd is door oorlog en bevolkt door demonen. Met de hulp van onverwachte bondgenoten probeert elk van hen zijn groep te leiden. Alleen als ze slagen in die missie, maken ze kans om het vuur van deze beproeving te overleven… en elkaar terug te vinden.

Rhythm + Flow France – seizoen 4

De populaire rapwedstrijd keert terug met een vernieuwd format. Dit seizoen bestaat de jury enkel uit SCH en SDM, die voor het eerst ook als coaches optreden. Met talentvolle kandidaten en pittige uitdagingen belooft het een intens en verrassend seizoen te worden.

The Asset

Terwijl de undercoveragente Tea infiltreert in een crimineel netwerk, raakt ze verscheurd tussen haar missie en haar drang om de vriendin van een bendeleider te helpen ontsnappen.

Nobody Wants This – seizoen 2

De turbulente relatie van Joanne en Noah wordt op de proef gesteld door familieproblemen, werkdruk en een levensveranderende vraag die alles op scherp zet.

Via Streamnews.be