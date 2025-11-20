Laura uit ‘Blind Getrouwd’ bevallen van tweede kindje: “Wat een prachtige naam!”

Laura Lieckens, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, is voor de tweede keer mama geworden. Dat maakte ze bekend op Instagram.

Laura Lieckens en haar partner Yorben zijn dinsdag mama en papa geworden van hun tweede kindje samen. De 32-jarige interieurarchitecte beviel van een dochtertje dat luistert naar de naam Ade.

Tranen van liefde

Op Instagram deelde ze een mooie foto van de drie kinderen: Enthe – de dochter van Yorben uit een vorige relatie – Eben en Ade. “Sinds dinsdag zijn we een wondertje rijker. En wat zijn Enthe en Eben trots op hun kleine zusje. Lieve kleine Ade, plots was je daar. Met mijn gedachten bij Ebentje, die niet begreep dat mama in het ziekenhuis moest blijven, rolden de tranen over mijn wangen. Maar al snel veranderden die tranen in een golf van liefde. Wat ik voor je voel is onvoorwaardelijk en zo echt. Wat zijn we blij dat je deel uitmaakt van ons gezinnetje.”

Gezin van vijf

“Eben, mijn zondagskindje – altijd vrolijk, altijd begaan, altijd met dat warm hartje van jou. Jij brengt licht in elke dag, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. En lieve Enthe, mijn prachtige plusdochter – het mooiste pakketje waar ik bewust voor koos toen ik mijn leven met Yorben mocht delen. Jij bent zo knap, zo zorgzaam en zo’n bijzondere aanwezigheid in ons gezin. Wat genieten we nu intens met ons gezinnetje van 5”, besluit ze.

Felicitaties

In de reacties stromen de felicitaties toe. “Gefeliciteerd, Laura en Yorben! Geniet van jullie nieuwe gezinsgeluk”, “Oh, een meisje, zo leuk! Proficiat!”, “Proficiat! Wat een prachtige naam!” en “Dikke proficiat met jullie wondertje”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram