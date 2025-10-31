‘Man on the Run’: een blik in het leven van Paul McCartney ná The Beatles

Wat gebeurde er met Paul McCartney toen The Beatles uit elkaar gingen? De nieuwe documentaire ‘Man on the Run’ neemt je mee naar die periode vol chaos, creativiteit en… Wings. Samen met zijn vrouw Linda bouwde Paul aan een nieuwe band én een solocarrière die niemand had zien aankomen.

Oscarwinnaar Morgan Neville (bekend van indrukwekkende muziekdocumentaires) dook in exclusieve archiefbeelden, privé-opnames en verhalen die nooit eerder gedeeld werden. Verwacht backstagebeelden, persoonlijke momenten en een McCartney die zijn leven helemaal heruitvindt.

Unieke vinylcollectie

Het project wordt gedragen door Amazon MGM Studios, Tremolo, MPL en Polygram Entertainment. De documentaire verschijnt 25 februari 2026 op Prime Video en zal wereldwijd te bekijken zijn in meer dan 240 landen. En er is meer: dit is pas het begin van een groter McCartney-project. Zo komen er exclusieve releases via Amazon Music, een boek (Wings: The Story of a Band on the Run) én een speciale vinylcollectie.

‘Man on the Run’ is vanaf 25 februari 2026 te bekijken op Prime Video.

