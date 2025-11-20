Foto van oldtimer gaat viraal door gepersonaliseerde nummerplaat: “Machtig!”

Een foto van een oude Mercedes-Benz krijgt heel wat bekijks. Niet zozeer door het type wagen, maar vooral de gepersonaliseerde nummerplaat springt in het oog.

Het gaat om een Mercedes-Benz 560 SEC uit de periode 1985 tot 1991. Een iconische vierwieler, maar dit exemplaar maakt nóg meer indruk door de gepersonaliseerde nummerplaat. Je weet wel: een plaat die je volledig zelf kunt invullen als je 1.000 euro te veel hebt. De eigenaar van de oldtimer besloot er ‘AUTO-OPA’ van te maken.

Massaal bekeken

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt en werd massaal bekeken. “Knappe wagen, maar verbruikt wel heel veel”, “Machtig!”, “Dat is een mooie opa” en “Rijdt fantastisch”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Facebook