‘Champagne Problems’: een sprankelende romance op een bedje van kerstbubbels

Het is nog maar half november, maar Netflix zet ons nu al helemaal in de kerstsfeer met ‘Champagne Problems’, een romantische komedie die op 19 november 2025 verscheen.

In de film van Mark Steven Johnson volgen we Sydney Price (Minka Kelly), een ambitieuze businessvrouw die vóór de feestdagen een iconisch champagnehuis in Frankrijk moet binnenhalen. Haar missie? Een topdeal sluiten voor Kerstmis.

Onvergetelijke avond

Maar tijdens haar eerste avond in Parijs loopt alles… net even anders. Sydney ontmoet Henri Cassell (Tom Wozniczka), een charmante onbekende met wie ze een onvergetelijke avond beleeft. Tot ze de volgende dag ontdekt dat hij helemaal geen onbekende is, maar de zoon van de oprichter van het champagnehuis dat zij wil kopen. Oeps.

Sfeervol Parijs

Wat volgt: een weekend vol onderhandelingen, rivaliserende kopers en – hoe kan het ook anders – romantische vonkjes. En dat alles tegen een heerlijk Frans decor van kastelen, wijngaarden en sfeervolle Parijse straatjes.

‘Champagne Problems’ voelt als een warme kersttrui in filmvorm: chic, gezellig en boordevol romantiek. De kerstsfeer is altijd aanwezig en laat de gevoelens nog sneller borrelen.

‘Champagne Problems’ is nu te zien op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube