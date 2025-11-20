HomeNieuwsEntertainmentMiss België Karen Jansen straalt in bikini: "Geen woorden voor!" (foto's)
Entertainment

Miss België Karen Jansen straalt in bikini: “Geen woorden voor!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
0

Miss België Karen Jansen heeft enkele prachtbeelden gedeeld. “Schoonheid”, klinkt het in koor in de reacties.

Karen Jansen is momenteel in Thailand voor de Miss Universe-verkiezing. Op haar Instagram deelde het 24-jarige model – dat in februari van dit jaar tot mooiste vrouw van het land verkozen werd – enkele beelden waarop ze in een groene bikini poseert. “Onvergetelijk moment op het podium van Miss Universe”, glundert ze erbij.

Trots

En óf haar volgers enthousiast reageren. “Prachtig”, “Wauw!”, “Geen woorden voor! Zo trots op Karen”, “Sexy” en “Schoonheid”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Laura uit ‘Blind Getrouwd’ bevallen van tweede kindje: “Wat een prachtige naam!”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel