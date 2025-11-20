Miss België Karen Jansen straalt in bikini: “Geen woorden voor!” (foto’s)

Miss België Karen Jansen heeft enkele prachtbeelden gedeeld. “Schoonheid”, klinkt het in koor in de reacties.

Karen Jansen is momenteel in Thailand voor de Miss Universe-verkiezing. Op haar Instagram deelde het 24-jarige model – dat in februari van dit jaar tot mooiste vrouw van het land verkozen werd – enkele beelden waarop ze in een groene bikini poseert. “Onvergetelijk moment op het podium van Miss Universe”, glundert ze erbij.

Trots

En óf haar volgers enthousiast reageren. “Prachtig”, “Wauw!”, “Geen woorden voor! Zo trots op Karen”, “Sexy” en “Schoonheid”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram