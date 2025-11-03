‘Freakier Friday’: Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan zijn terug!

De chaos keert terug – letterlijk. Disney brengt ‘Freakier Friday’ uit en vanaf 12 november kan je het vervolg van de cultklassieker eindelijk streamen op Disney+.

Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan spelen opnieuw het moeder-dochterduo Tess en Anna Coleman. Maar deze keer is er nog een extra twist: Anna is nu zelf moeder. Een dochter, een toekomstige stiefdochter en… een heleboel nieuwe redenen om van lichaam te wisselen. Want blijkbaar kan de bliksem écht twee keer op dezelfde plek inslaan. Oeps.

De film wordt geregisseerd door Nisha Ganatra en is gebaseerd op het boek Freaky Friday van Mary Rodgers.

‘Freakier Friday’ is vanaf 12 november te bekijken op Disney+. Popcorn klaarzetten, identiteitscrisis inbegrepen.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube