Vrouw van Thibaut Courtois pakt uit met sensuele outfit: “De mooiste vrouw ter wereld!” (foto’s)

Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, wordt overladen met complimenten op enkele recente foto’s. “Oh mijn God, zo knap!”, klinkt het vol bewondering.

Mishel Gerzig mag zich sinds 2023 de vrouw van Thibaut Courtois noemen. Ze vergezelt hem dan ook vaak naar Bernabéu, het stadion van Real Madrid, waar Courtois vaste doelman is. In een fotocompilatie van de afgelopen maanden zien we het 28-jarige model daar onder meer poseren in een sensuele outfit. Daarnaast toont ze ook beelden waarop ze geniet met haar gezin op het strand en op een privévliegtuig.

Perfectie

In de reacties weerklinkt alleen maar lof. “Wat voor vriendin heb ik toch, onvoorstelbaar mooi”, “Oh mijn God, zo knap!”, “Perfectie” en “De mooiste vrouw ter wereld!”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram