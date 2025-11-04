Goed nieuws voor fans van ‘Only Murders in the Building’!

Disney+ heeft aangekondigd dat de bekroonde originele komedieserie ‘Only Murders in the Building’, met Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez, verlengd wordt met een zesde seizoen van tien afleveringen. Voor het eerst verlaat de serie New York en trekt het geliefde speurderstrio naar Londen om daar een gloednieuw mysterie te onderzoeken.

Het vijfde seizoen pakt uit met een prestigieuze cast, met de terugkeer van de meermaals met Oscars® en Emmy® bekroonde Meryl Streep, én onder anderen Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest en Jermaine Fowler. Zij vervoegen de vaste sterren Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez en Michael Cyril Creighton.

‘Only Murders in the Building’ werd gecreëerd en geschreven door Steve Martin & John Hoffman (‘Grace and Frankie’, ‘Looking’).

Seizoen 1 tot en met 5 van ‘Only Murders in the Building’ is momenteel te bekijken op Disney+.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube