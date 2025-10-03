‘The Hand That Rocks the Cradle’: Psychologische thriller onthult huiveringwekkende trailer

De ijzingwekkende trailer van The Hand That Rocks the Cradle, een moderne en verontrustende herinterpretatie van de klassieke thriller, is eindelijk beschikbaar.



Deze nieuwe versie van de 20th Century Studios, geregisseerd door Michelle Garza Cervera en met Mary Elizabeth Winstead en Maika Monroe in de hoofdrollen, verschijnt op 19 november exclusief op Disney+.

Een nieuw gezicht met duistere geheimen

Mary Elizabeth Winstead kruipt in de huid van Caitlin Morales, een welgestelde moeder uit de voorstad. Wanneer zij de jonge nanny Polly Murphy (Maika Monroe) in huis neemt, lijkt alles aanvankelijk perfect. Maar al snel ontdekt Caitlin dat Polly niet is wie ze beweert te zijn… en dat haar aanwezigheid het gezin in gevaar brengt.

Naast Winstead en Monroe maken ook Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome en Shannon Cochran deel uit van de cast. Het scenario werd geschreven door Micah Bloomberg, gebaseerd op een origineel script van Amanda Silver. De productie is in handen van Michael Schaefer, Mike LaRocca en Ted Field, met Michael Napoliello, Maria Frisk en Seth William Meier als uitvoerend producenten.

The Hand That Rocks the Cradle is vanaf 19 november te zien op Disney+.

Via Streamnews.be