Metejoor en Celine Van Ouytsel delen liefdevolle vakantiefoto: "Zo'n mooi koppel!"

Den B.
Door Den B.
Metejoor en zijn vriendin Celine Van Ouytsel hebben een leuke foto gedeeld. “Heel veel geluk samen”, klinkt het in de reacties.

Sinds september weet zowat iedereen dat Metejoor – alias Joris Van Rossem (34) – en Celine Van Ouytsel (29) een koppel vormen. De twee genieten momenteel van een deugddoende vakantie aan de Rode Zee in Egypte. Of ze het er naar hun zin hebben? Wel, de liefdevolle foto van hen samen spreekt boekdelen.

En óf hun volgers hen alle geluk toewensen. “Mooie mensen jullie! Geniet ervan daar!”, “Toppers”, “Geniet van elkaar en het mooie weer”, “Mooie foto! Heel veel geluk samen” en “Zo’n mooi koppel! Geniet ervan”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram

