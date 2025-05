Na ‘Mare of Easttown’ duikt Brad Ingelsby opnieuw in de duistere kant van Amerika, deze keer met Mark Ruffalo in de hoofdrol

Brad Ingelsby, bekend van de hitserie ‘Mare of Easttown’, komt met een nieuwe dramareeks: ‘Task’. Zeven afleveringen lang neemt hij je mee naar de spanningsvolle buitenwijken van Philadelphia – en dat met niemand minder dan Mark Ruffalo in de hoofdrol. De reeks is vanaf september te zien op HBO Max, met elke week een nieuwe aflevering.

In ‘Task’ leidt Ruffalo een speciale taskforce die jacht maakt op een reeks gewelddadige overvallers. Maar het wordt pas echt spannend als blijkt dat de hoofdverdachte een brave huisvader is, gespeeld door Tom Pelphrey (Ozark). Een kerel zonder strafblad, met een rustig gezinsleven – of toch niet? Die tegenstelling tussen zijn ogenschijnlijk gewone leven en de gruwelijke feiten maakt van ‘Task’ een intrigerende mix van misdaad en menselijk drama.

Sterke cast, stevige serie

Naast Ruffalo en Pelphrey zien we ook Emilia Jones, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Martha Plimpton en nog veel meer vertrouwde gezichten. Samen brengen ze een verhaal vol spanning, emotie en verrassingen.

Iets voor jou?

Hou je van series zoals ‘Mare of Easttown’, ‘True Detective’ of ‘The Night Of’? Dan is ‘Task’ er eentje om met stip op je kijklijst te zetten. Spannend, meeslepend en met net dat tikkeltje extra. Vanaf september op HBO Max!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube