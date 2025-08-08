‘Stolen: Heist of the Century’: Het verhaal van een legendarische diamantroof in Antwerpen (trailer)

Vanaf 8 augustus is Stolen: Heist of the Century te zien op Netflix. Deze meeslepende documentaire is het nieuwste werk van RAW — de makers van American Nightmare, The Tinder Swindler en Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer — in samenwerking met Amblin Documentaries.

In de stijl van een klassieke heistfilm vertelt Stolen: Heist of the Century het verhaal van de grootste diamantroof ter wereld. Voor het eerst komen zowel de Antwerpse rechercheurs die de zaak oplosten als het vermeende meesterbrein achter de roof samen om tot in detail te onthullen wat er écht gebeurde — en om de geheimen van deze ‘bijna perfecte’ misdaad te onthullen.

De roof van de eeuw

Op de ochtend van 17 februari 2003 werd de beruchte Diamantsectie van de Antwerpse politie opgeroepen voor een spectaculaire inbraak in een zogenaamd ondoordringbare kluis in de stad. Tijdens de nacht ervoor werden diamanten met een geschatte waarde tussen de 100 miljoen en een half miljard dollar buitgemaakt — en ze zijn nooit teruggevonden. Achter deze brutale kraak zat een groep Italiaanse meesterdieven, bekend als ‘De School van Turijn‘. Nu, meer dan twintig jaar later, ontdekt de wereld eindelijk hoe ze deze gedurfde stunt wisten uit te voeren.

De documentaire werd geschreven en geregisseerd door Mark Lewis van RAW (Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer, Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi) en is gebaseerd op het boek Flawless van Scott Andrew Selby en Greg Campbell.

Stolen: Heist of the Century is vanaf 8 augustus te streamen op Netflix.

