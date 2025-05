Disney+ onthult eerste trailer van ‘All’s Fair’, de nieuwe serie van Ryan Murphy

Disney+ heeft zonet de eerste beelden én poster gedeeld van ‘All’s Fair’, de gloednieuwe juridische serie van Ryan Murphy waar fans al even naar uitkijken. De reeks verschijnt dit najaar op het platform.

In ‘All’s Fair’ nemen een paar straffe echtscheidingsadvocates het heft in eigen handen. Ze stappen weg uit een bijna volledig mannelijk kantoor en starten hun eigen praktijk. Wat volgt? Pijnlijke breuken, sappige geheimen en verraad in het kwadraat – zowel in de rechtszaal als daarbuiten. In een wereld waar geld alles bepaalt en liefde een strijdtoneel is, gooien deze vrouwen de regels overboord.

Topcast

De cast is om u tegen te zeggen: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson en Glenn Close spelen mee. De reeks komt van 20th Television en Ryan Murphy Television. Ryan Murphy is niet alleen schrijver en producent, maar neemt ook plaats in de regiestoel – samen met onder anderen Jon Robin Baitz, Jamie Pachino en Anthony Hemingway. Ook Kim Kardashian, Glenn Close en Kris Jenner zijn uitvoerend producent. Dat belooft vuurwerk.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube