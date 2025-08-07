Lady Gaga maakt origineel nummer voor seizoen 2 van Wednesday

Het hing al een tijdje in de lucht dankzij speculaties van fans, maar het is nu officieel: Lady Gaga zal een nieuw nummer uitbrengen voor het tweede seizoen van Wednesday, de populaire Netflix-serie van regisseur Tim Burton. Twee bronnen bevestigden aan Variety dat de popster het lied “Dead Dance” heeft geschreven, dat ook te horen zal zijn in de reeks.

De song én bijbehorende videoclip verschijnen volgende maand, tegelijk met haar opwachting in de serie. Lady Gaga speelt Rosaline Rotwood, een “legendarische lerares op Nevermore Academy”, die het pad van Wednesday zal kruisen.

Opnames op een mysterieuze locatie

Begin juli gingen er al geruchten toen Gaga samen met Tim Burton werd gespot op het beruchte Eiland van de Poppen in Xochimilco, ten zuiden van Mexico-Stad. De spookachtige plek staat bekend om de honderden verweerde poppen die aan bomen en gebouwen hangen.

Het nummer “Dead Dance” werd opgenomen met de creatieve ploeg achter Gaga’s meest recente album Mayhem, waaronder producers Andrew Watt en Cirkut, die ook aan dit project meewerkten.

Tim Burton looft Lady Gaga

Tijdens de Londense première van seizoen 2 sprak Tim Burton vol lof over Gaga:

“Met haar werken was enorm inspirerend. Ze is een uitzonderlijk veelzijdige artiest.”

Tijdens het Giffoni Film Festival in Italië suggereerde Burton dat er nog méér samenwerking in het verschiet ligt. Op de vraag of er een nieuw gezamenlijk project komt, reageerde hij mysterieus:

“Ik heb iets anders met haar gedaan.”

Toen Variety om meer uitleg vroeg, zei hij enkel:

“Dat mag ik niet zeggen. Maar ik hoop van wel.”

🎬 Wednesday seizoen 2, deel 1 is vanaf 6 augustus te zien op Netflix.

Via Streamnews.be