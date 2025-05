De trailer van ‘Adults’ is er: volwassen zijn was nog nooit zo hilarisch herkenbaar (video)

Disney+ heeft de trailer gelost van ‘Adults’, een gloednieuwe komische serie van FX.

De reeks is vanaf donderdag 29 mei exclusief te zien op Disney+ en werd bedacht door Ben Kronengold en Rebecca Shaw (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Ook comedy-grootheden als Nick Kroll (The League), Stefani Robinson (Atlanta, What We Do in the Shadows), Sarah Naftalis en Jonathan Krisel (Baskets) werkten eraan mee.

Tandenborstel

Vijf jonge New Yorkers – Samir, Billie, Paul, Issa en Anton – trekken samen in het ouderlijk huis van Samir. Daar delen ze maaltijden, twijfels, frustraties en zo nu en dan… een tandenborstel. Hun pogingen om volwassen te zijn, lopen vaak net iets anders dan gepland. Van daten en dokters tot dinerfeestjes en werkstress: alles lijkt ingewikkelder dan het zou moeten zijn.

‘Adults’ is een herkenbare, heerlijk overdreven blik op de chaos van het ‘grote mensenleven’. Kortom: volwassen worden is lastig – en vaak best grappig.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube