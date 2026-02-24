Vrouw duwt tong tegen metalen paal terwijl het vriest: “Speel domme spelletjes, win domme prijzen!” (video)

Al doende leert men…

Het is nooit een goed idee om je tong tegen een metalen paal te duwen, en al zeker niet wanneer het vriest. Het verwachte scenario? Je tong blijft aan de bevroren metalen paal kleven, omdat het metaal razendsnel warmte onttrekt, waardoor je speeksel onmiddellijk bevriest en je tong vastvriest aan het oppervlak. De dame in onderstaande video ondervond dat aan den lijve.

Geen onbekend fenomeen

Het tafereel zorgt voor behoorlijk wat hilariteit, temeer omdat dergelijke fratsen zo goed als algemeen bekend zijn. “Blijft toch grappig hoe mensen dit telkens opnieuw zelf ontdekken”, “Giet gewoon wat water over die paal, dan hoef je je tong er niet half af te trekken”, en “Speel domme spelletjes, win domme prijzen!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram