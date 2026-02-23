LEVENSGEVAARLIJK: bestelwagen haalt vrachtwagen in op slechtst mogelijke moment (video)

HomeNieuwsVideoLEVENSGEVAARLIJK: bestelwagen haalt vrachtwagen in op slechtst mogelijke moment (video)
Den B.
Den B.
Dit zou zo uit een horrorfilm kunnen komen.

Een vrachtwagen inhalen is altijd een beetje riskant. Zeker als je totaal geen zicht hebt op het verkeer dat uit de tegenovergestelde richting komt. Onderstaand filmpje werd onlangs opgenomen in Polen.

Op de bloedstollende beelden zien we hoe een ongeduldige bestuurder van een bestelwagen een vrachtwagen probeert in te halen. Geen goed idee, want er komt een tegenligger op hem af. Die tegenligger filmt het incident met zijn dashcam. Hij gaat vol op de rem staan en claxonneert erop los om een genadeloze crash te vermijden. Dat lukt gelukkig, al kunnen we ons voorstellen dat beide chauffeurs nadien slecht geslapen hebben.

