Zita Wauters pakt uit met stijlvolle look: “Ongelooflijk mooi!” (foto’s)

Zita Wauters straalt op enkele foto’s die ze op Instagram deelde. “Knappe verschijning”, wordt er gereageerd.

Zita Wauters genoot onlangs van een avondje uit. Bij een stijlvolle avond hoort een dito outfit, en die had ze duidelijk uitgekozen. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser koos voor een stijlvolle citylook met een lange beige trenchcoat over een zwarte outfit, afgewerkt met puntige lakpumps en een elegante zwarte Chanel-tas.

Stralen

En of haar look in de smaak valt bij haar 230.000 volgers. “Mooie foto’s, je ziet er stralend uit”, “Knappe verschijning”, “Wauw!”, “Ongelooflijk mooi, Zita!”, en “Knapperd”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

