‘Familie’-actrice Sandrine André verrast met nieuw kapsel: “Staat je heel goed!” (foto)

Den B.
Sandrine André heeft zich een nieuw kapsel aangemeten. “Heel schoon jij! Gelijk op welke leeftijd”, reageren haar volgers enthousiast.

Sandrine André blies afgelopen zondag 53 kaarsjes uit. De actrice, die de rol van Veronique Van den Bossche vertolkt in ‘Familie’, vond dat het het uitgelezen moment was om voor een ander kapsel te gaan. “Nieuw hoofdstuk. Vanaf nu een kortere coupe. Het is zelf nog wat wennen, maar het maakt me blijkbaar jonger. Toch 53 geworden vandaag… Daar kan geen schaar iets aan veranderen”, schrijft ze op Instagram bij een foto van haar nieuwe haardos.

Complimenten

Haar volgers vinden het resultaat meer dan geslaagd. “Heel mooi! Maakt je inderdaad jonger. Gelukkige verjaardag!”, “Staat je heel goed! Gelukkige verjaardag!”, “Prachtvrouw! Innerlijk en uiterlijk”, “Heel schoon jij! Gelijk op welke leeftijd”, en “Je ziet er prachtig uit met je nieuwe coupe”, klinkt het in de reacties.

