Kathryn Bigelow steekt de lont weer aan met ‘A House of Dynamite’

Met A House of Dynamite keert Kathryn Bigelow na acht jaar stilte terug achter de camera. De film, nu te zien op Netflix, markeert haar grote comeback sinds Detroit (2017). Bekend om haar intense thrillers en scherpe maatschappijkritiek, richt de Amerikaanse regisseur haar vizier dit keer op een brandend actueel thema: de nucleaire dreiging in een wereld die steeds wankeler wordt.

Spanning seconde per seconde

De film, die in competitie ging op het Filmfestival van Venetië 2025, draait rond een huiveringwekkend scenario: een niet-geïdentificeerde raket wordt gedetecteerd op weg naar de Verenigde Staten. Vanaf dat moment — een periode van amper tien tot twintig minuten — ontvouwt het verhaal zich via verschillende perspectieven: die van militairen in het Pentagon, strategen in het Witte Huis en adviseurs van de nationale veiligheid. Door die meervoudige structuur benadrukt Bigelow de complexiteit en verwarring binnen een systeem dat onder extreme druk komt te staan.

Idris Elba en Rebecca Ferguson als gezaghebbende leiders

Idris Elba vertolkt de rol van de president — een man die plots geconfronteerd wordt met het ondenkbare. Rebecca Ferguson speelt Olivia Walker, de officier die toezicht houdt op de nucleaire waarschuwingssystemen. Rond hen beweegt een machtige cast van politieke en militaire figuren, waaronder de minister van Defensie en een generaal die aandringt op onmiddellijke tegenactie.

Het systeem als vijand

In de lijn van The Hurt Locker en Zero Dark Thirty onderzoekt Bigelow opnieuw de dunne grens tussen crisis, macht en morele verantwoordelijkheid. Toch voegt ze hier een nieuwe dimensie toe: de vijand is niet langer een herkenbare tegenstander of natie — het is het systeem zelf. Een wankel mechanisme waarin één verkeerde beslissing voldoende is om de wereld te doen ontsporen.

Geprezen precisie, verdeelde meningen

De critici zijn het erover eens: Bigelow’s regie is technisch briljant. De spanning is strak opgebouwd, vooral in het eerste deel van de film. Sommigen prijzen de meeslepende opzet en de hyperrealistische weergave van de crisis, terwijl anderen vinden dat de herhaling van perspectieven de emotionele impact enigszins afvlakt. Wat iedereen echter erkent, is de kracht van Bigelow’s visie en haar vermogen om adrenaline te koppelen aan moreel gewicht.

Meer dan suspense: een morele wake-upcall

Bigelow beschrijft A House of Dynamite zelf als “een oproep tot bewustwording en actie.” Ze wil dat de kijker nadenkt over zijn eigen rol in een wereld waarin de nucleaire dreiging nog altijd aanwezig is, al is ze minder zichtbaar dan vroeger.

Een wereldwijde release vol urgentie

Na een beperkte bioscooprelease op 10 oktober, is A House of Dynamite vanaf 24 oktober wereldwijd beschikbaar op Netflix. Een politieke thriller die even meeslepend als verontrustend is — een film die de kijker confronteert met de broosheid van macht en de prijs van beslissingen die in seconden genomen worden.

Via Streamnews.be