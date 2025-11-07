‘Fire and Water’: duik in de magie achter de ‘Avatar’-films

Sinds 7 november staat op Disney+ de documentaire ‘Fire and Water: Making the Avatar Films’ – een exclusieve tweedelige blik achter de schermen van James Camerons fenomenale filmreeks. De officiële trailer deed al vermoeden dat dit een must-see zou worden, en dat blijkt helemaal te kloppen.

De productie van 20th Century Studios en Lightstorm Entertainment laat zien hoe het Oscarwinnende kassasucces ‘Avatar: The Way of Water’ tot leven kwam, én gunt fans een eerste blik op het aankomende vervolg ‘Avatar: Fire and Ash’. Verwacht prachtige behind-the-scenesbeelden, indrukwekkende concept art en openhartige interviews met cast en crew.

Gigantisch bassin

De filmploegen trokken van Manhattan Beach en San Pedro tot Shasta Lake, de Channel Islands, de Bahama’s, Hawaï en Nieuw-Zeeland. Daar volgden ze de teams die de onderwater-performance capture tot in de perfectie wilden beheersen – inclusief vrijduiken in een gigantisch bassin van 680.000 gallon.

De documentaire werd geproduceerd onder leiding van James Cameron en Rae Sanchini.

‘Fire and Water: Making the Avatar Films’ is nu te streamen op Disney+.

