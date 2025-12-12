Prime Video onthult releasedatum en teaser van het nieuwe seizoen van ‘The Boys’

Prime Video zorgde voor vuurwerk op CCXP Brazilië: meer dan 3.000 fans vulden de Thunder Stage om de langverwachte aankondiging van het vijfde en laatste seizoen van The Boys bij te wonen, dat vanaf 8 april 2026 exclusief te streamen zal zijn op Prime Video.

Showrunner en uitvoerend producent Eric Kripke verscheen op het podium samen met de acteurs Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone en Colby Minifie om dit grote moment te vieren en terug te blikken op het laatste hoofdstuk van de succesvolle serie. De meest choquerende – maar ook meest geliefde – scènes passeerden opnieuw de revue, gevolgd door een eerste blik op wat de fans te wachten staat.

Het bekroonde vijfde seizoen van The Boys, meermaals onderscheiden met Emmy Awards, gaat dus op 8 april 2026 van start. De eerste twee afleveringen verschijnen meteen op diezelfde dag, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering. De seizoensfinale – een episch slotstuk – wordt verwacht op 20 mei 2026.

In dit laatste seizoen staat een wereld centraal die volledig wordt gedomineerd door de arrogante Homelander. Hughie, Mother’s Milk en Frenchie worden gevangen gehouden in een zogenoemd Freedom Camp, terwijl Annie wanhopig probeert een verzetsbeweging op te bouwen tegen de overweldigende macht van de Supes. Kimiko is spoorloos verdwenen. Wanneer Butcher plots terugkeert, vastbesloten om een virus te gebruiken dat alle Supes definitief kan uitroeien, zet hij een reeks gevaarlijke gebeurtenissen in gang. Wat volgt, zal de wereld én iedereen die erin leeft voorgoed veranderen. Eén ding is zeker: er staat iets groots te gebeuren…

The Boys is gebaseerd op de succesvolle New York Times–comic van Garth Ennis en Darick Robertson, die ook als uitvoerende producenten optreden. De serie werd ontwikkeld door showrunner en uitvoerend producent Eric Kripke, samen met Seth Rogen.

Via Streamnews.be