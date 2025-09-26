HBO Max dropt trailer voor ‘IT: Welcome to Derry’, een nieuwe Stephen King-horrorserie

HBO Max heeft eindelijk de trailer én poster gedeeld van ‘IT: Welcome to Derry’, een gloednieuwe serie uit het universum van Stephen King. Zet je schrap: vanaf 27 oktober komt er elke week een nieuwe aflevering online, met de grote seizoensfinale op 15 december.

De reeks is bedacht door Andy en Barbara Muschietti (de makers van de IT-films) en Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle). Andy regisseert zelf ook enkele afleveringen, dus reken maar op dezelfde creepy sfeer als in de bioscoopfilms.

Terug naar Derry… en huiveren maar

We keren terug naar het griezelige stadje Derry, waar nieuwe geheimen worden ontrafeld en – jawel – Pennywise opnieuw opduikt. Verwacht nieuwe schrikmomenten en dat bekende onheilspellende sfeertje.

Sterrencast

De cast bestaat uit Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso en natuurlijk Bill Skarsgård, die terugkeert in zijn iconische rol als Pennywise – klaar om je nachtmerries te bezorgen.

‘IT: Welcome to Derry’ is vanaf 27 oktober te bekijken op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube