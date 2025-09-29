Tussen erfenis en ambitie: duik in ‘House of Guinness’, de nieuwe Netflix-serie van Steven Knight (trailer)

Op donderdag 25 september 2025 lanceert Netflix House of Guinness, een historische dramaserie in acht afleveringen, gecreëerd door Steven Knight, de scenarist van Peaky Blinders. De productie neemt kijkers mee naar het Ierland van de 19e eeuw, midden in de familieruzies van de Guinness-dynastie, de oprichters van de beroemde brouwerij.

Synopsis

In 1868, in Dublin, zorgt de dood van Sir Benjamin Guinness, patriarch van de familie, voor een opvolgingsoorlog tussen zijn vier volwassen kinderen: Arthur, Edward, Anne en Benjamin. Elk van hen draagt geheimen en ambities met zich mee en hun strijd om de macht over het familie-imperium zet de fundamenten van de dynastie op het spel. De serie verkent thema’s als macht, verraad en erfgoed, en biedt een meeslepend, historisch familieverhaal.

Casting

De cast bestaat uit grote talenten met Anthony Boyle als Arthur Guinness, Louis Partridge als Edward Guinness, Emily Fairn als Anne Guinness, Fionn O’Shea als Benjamin Guinness, James Norton als Sean Rafferty, Jack Gleeson als Byron Hedges, Dervla Kirwan als tante Agnes Guinness, Niamh McCormack als Ellen Cochrane, Danielle Galligan als Ann Skelly, Seamus O’Hara als Michael, Michael McElhatton als John Potter en Hilda Fay als Sultan. Samen beloven ze intense en genuanceerde vertolkingen van deze historische personages, wat de serie extra diepgang geeft.

Productie

De serie wordt geproduceerd door Kudos en Stigma Films, met Steven Knight als bedenker en uitvoerend producent. Regisseurs Tom Shankland (The Serpent) en Mounia Akl (Costa Brava, Lebanon) brengen hun unieke visie tot leven in dit historische drama. De opnames vonden voornamelijk plaats in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waarbij de sfeer van het Victoriaanse tijdperk tot in detail is gereconstrueerd.

Niet te missen

House of Guinness belooft een must-see te worden voor liefhebbers van historische drama’s en complexe familierelaties. Vanaf donderdag 25 september is de serie exclusief te zien op Netflix en biedt een meeslepende kijk in de geschiedenis van een van Ierlands meest iconische families.

