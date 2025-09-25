‘French Lover’: Parijse romance om bij weg te smelten op Netflix

Na zijn avonturen als meester­dief Arsène Lupin laat Omar Sy de spanning achter zich en kiest hij voor liefde en luchtigheid. Op 25 september komt ‘French Lover’ op Netflix: een romantische komedie vol charmante chaos, grappige misverstanden en natuurlijk een flinke dosis Paris vibes.

Omar Sy speelt Abel Camara, een beroemde acteur die alles lijkt te hebben – behalve een normaal, oprecht leven. Dat verandert wanneer hij Marion ontmoet, een serveerster gespeeld door Sara Giraudeau. Geen cliché fan, maar een vrouw die hem meteen uit zijn evenwicht haalt. Hun ontmoeting leidt tot een reeks hilarische en schattige situaties waarin humor en kwetsbaarheid de hoofdrol spelen.

Romcom in volle glorie

Alles wat je verwacht, zit erin: de ster en het gewone meisje, verliefde blikken onder de Parijse lichtjes, onhandige momenten om bij te glimlachen… maar ‘French Lover’ maakt er iets charmants van. Eén scène wordt nu al geroemd: Omar Sy die volledig losgaat op een nummer van Aya Nakamura. Je ziet hem zelden zo luchtig en zelfrelativerend.

Een verrassende kant van Omar Sy

Geen mysterieuze Lupin, maar een grappige, kwetsbare en aandoenlijke man. Een kant van Omar Sy die we nog niet vaak zagen en die je meteen voor hem doet vallen.

Perfect voor een cozy avond

‘French Lover’ wil geen genre breken, maar juist de warme romcom vibes terugbrengen. Liefde, humor en een vleugje Parijs: meer heb je soms niet nodig.

‘French Lover’ is vanaf 25 september te zien op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube