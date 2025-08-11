HBO Max dropt trailer van spannende docuserie ‘Most Wanted: Teen Hacker’

HBO Max heeft de officiële trailer gelanceerd van ‘Most Wanted: Teen Hacker’, een Finse Max Original-docuserie in vier delen. De reeks gaat op vrijdag 5 september in première en vertelt het ongelooflijke, waargebeurde verhaal van een tiener die ooit door de FBI werd gezien als een van de gevaarlijkste hackers ter wereld.

Onder regie van prijswinnende documentairemaker Sami Kieksi en mee geschreven door Joni Soila, duikt de serie in de beruchte daden van de Finse hacker Julius Kivimäki (nu bekend als Aleksanteri Kivimäki). Hij haalde wereldwijd het nieuws toen hij onder meer een Amerikaans passagiersvliegtuig tot een noodlanding dwong, het PlayStation-netwerk platlegde en gevaarlijke SWAT-aanvallen opzette – zelfs tegen de familie van een FBI-agent.

Spannende interviews

De docu laat zien hoe de FBI de toen 15-jarige hacker uiteindelijk wist op te sporen… in een casino in Las Vegas. Verwacht spannende interviews met FBI-agenten, SWAT-leden, cyberexperts, slachtoffers, internationale hackers én Kivimäki zelf, die nu achter de tralies zit.

De vier afleveringen van 43 minuten zijn vanaf 5 september elke week te streamen op HBO Max.

