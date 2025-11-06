Netflix maakt serie van ‘The Great Gatsby’ – maar dan in Silicon Valley!

Netflix werkt aan een nieuwe serie gebaseerd op ‘The Great Gatsby’, maar verwacht geen klassieke verfilming. Oscarwinnaar Stephen Gaghan (bekend van ‘Syriana’ en ‘Traffic’) maakt een moderne, vrije interpretatie die zich afspeelt in… San Francisco. Het project draagt de werktitel ‘Valley of Ashes’.

Volgens insiders was Netflix meteen verkocht toen Gaghan zijn idee pitchte. Ze hapten zo snel toe dat het project zelfs nooit de markt heeft gehaald. Straf.

Silicon Valley–ego’s

In deze versie verschuift de glitter en glamour van de Roaring Twenties naar de wereld van techmiljardairs en Silicon Valley–ego’s. Het originele verhaal uit de roman van F. Scott Fitzgerald – over Nick Carraway en zijn mysterieuze buurman Jay Gatsby – blijft de inspiratiebron, maar wordt vertaald naar een wereld van start-ups, rijkdom en oppervlakkige status.

Schrijver én regisseur

‘The Great Gatsby’ werd al vaker verfilmd, maar de bekendste versie is die van Baz Luhrmann uit 2013 met Leonardo DiCaprio. Ook ‘Rules of Engagement’, ‘Gold’, ‘Dolittle’ en ‘Traffic’ staan op Gaghans cv, en deze keer schrijft én regisseert hij opnieuw zelf.

Waarom deze versie anders wordt?

Bronnen noemen het een “hedendaagse Gatsby met Silicon Valley-allure”. Wordt dit pure chaos of pure genialiteit? We zullen het binnenkort op Netflix ontdekken.

Via Streamnews.be