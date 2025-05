‘Duster’: De nieuwe misdaadserie van J.J. Abrams vanaf nu op HBO Max

De nieuwe Max Original-serie Duster, gecreëerd door J.J. Abrams (Lost, Westworld) en LaToya Morgan (Shameless), neemt je mee naar het zuidwesten van de Verenigde Staten in 1972. De achtdelige reeks, geproduceerd in samenwerking met Warner Bros. Television, is vanaf vrijdag 16 mei te zien op HBO Max. Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering, tot en met vrijdag 4 juli.

In deze misdaadthriller volgen we Nina (gespeeld door Rachel Hilson), de eerste zwarte vrouwelijke FBI-agent, die samenwerkt met Jim (Josh Holloway), een uitzonderlijk getalenteerde vluchtautochauffeur, om een snelgroeiend misdaadsyndicaat neer te halen. Wat begint als een gevaarlijke undercovermissie, ontaardt al snel in een roekeloos, explosief avontuur vol actie en spanning.

Cast: Josh Holloway, Rachel Hilson, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez en Benjamin Charles Watson.

Met zijn retrostijl, complexe personages en zenuwslopende scènes is Duster dé serie van het voorjaar voor fans van stijlvolle, energieke misdaaddrama’s.

Via Streamnews.be