Winnie uit ‘Blind getrouwd’ zwanger van tweede kindje: “Nog een projectje in de maak”

Winnie Bogaerts en Jonah Hulselmans verwachten een tweede kindje. Dat maakten ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws voor Winnie en Jonah, die vijf jaar geleden te zien waren in ‘Blind Getrouwd’. Hun dochtertje Lily (2,5) krijgt er immers een broertje of zusje bij. Het gezin verwacht de nieuwe spruit in september. “Nog een projectje in de maak. Dit jaar gaan we niet alleen verbouwen. Er komt ook een kindje bij om van te houden”, glunderen ze op Instagram bij een liefdevolle foto van hun drietjes.

Nog meer liefde

In de reacties bruist het van de felicitaties. “Oh, gefeliciteerd! Ik had al een klein vermoeden”, “Prachtig nieuws! Proficiat!”, “Nog meer liefde in jullie leven! Toppers”, en “Zo’n leuke foto! Dikke proficiat!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram