Hoogzwangere Amy Courtens toont bolle buik in doorschijnende outfit: “Wauw!” (foto)

Amy Courtens geeft een mooie update!

Op Instagram, waar de ‘K2 zoekt K3′-finaliste zo’n 95.100 volgers heeft, deelt Amy wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook tijdens haar zwangerschap niet anders.

“8 months of you and me ✨”, schrijft ze bij een nieuwe foto. Zo zien we Amy stralen in een doorschijnende outfit, waarin haar babybuikje goed zichtbaar is. Fans van de dame zijn er al snel bij om enthousiast te reageren.

“Wauw!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Wauw”, klinkt het. “Prachtige mama”, gaat het verder. “Zo knap”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar!

Foto: Instagram

