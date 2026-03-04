HomeNieuwsEntertainmentPommelien Thijs pakt uit met straffe foto's: "Superster!"
Pommelien Thijs pakt uit met straffe foto’s: “Superster!”

Fans van Pommelien Thijs krijgen weer wat nieuws voorgeschoteld!

De immens populaire zangeres doet het met meer dan 496.000 volgers zeer goed op Instagram. Met de nodige regelmaat post Pommelien daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

En ook deze keer kunnen fans volgen wat de dame allemaal doet. “AFAAAAAAS”, schrijft ze onder andere bij het beeldmateriaal. Een duidelijke verwijzing naar de locatie, namelijk de ‘AFAS Live’-concertzaal in Amsterdam.

“Superster!”

De positieve reacties stromen vlotjes binnen. “Superster”, klinkt het. “🔥🔥🔥”, gaat het verder. “Powervrouw”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

