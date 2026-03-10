Kylie Minogue verbaast fans met deze nieuwe foto’s: “Adembenemend!”

Kylie Minogue weet haar fans weer te verbazen.

De zangeres heeft op Instagram niet minder dan 3,3 miljoen volgers. En dus deelt ze daar ook regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu het geval, met een nieuwe lading foto’s. Zo zien we Kylie poseren in een mooie outfit. “Ahhh Paris! Thank you for a wonderful evening”, blikt ze terug. Haar fans reageren lovend.

“Adembenemend!”

De positieve reacties laten niet lang op zich wachten. “Adembenemend”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “De mooiste”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.