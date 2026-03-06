WOW: Man in lift mag van héél veel geluk spreken! (video)

Een man in India kroop op 3 maart bijna letterlijk door het oog van de naald.

Onderstaande beelden laten er geen twijfel over bestaan: Vatsalbhai Pancha heeft geluk gehad toen hij uit de lift in zijn appartementsgebouw stapte. Eerst zien we hoe de man in de lift stapt en op de knop van de gewenste verdieping drukt. Na enig wachten, zet hij alvast één voet uit de lift.

Oog van de naald

Maar dan gaat het fout. Terwijl de man de lift nog aan het verlaten is, gaat de lift al naar boven. Gelukkig ‘valt’ onze hoofdrolspeler van dienst met zijn lichaam nog net buiten de lift. We willen niet weten wat er anders gebeurd zou zijn. Enkele medebewoners hoorden een ‘luide knal’ en gingen kijken wat er aan de hand was. Ze vonden de man aan de liftdeur en hielpen hem verder.

Naast enkele interne verwondingen komt Pancha er al bij al nog goed vanaf. Ondanks dat hij zich ongetwijfeld enorm bezeerd zal hebben, durven we toch stellen dat dit veel slechter had kunnen aflopen. Kijk maar…