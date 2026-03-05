HomeNieuwsEntertainmentEllen Callebout straalt in luchtige outfits en oogst lof: "Zo mooi!" (video)
Ellen Callebout straalt in luchtige outfits en oogst lof: “Zo mooi!” (video)

Dat Ellen Callebout er vaak modieus bijloopt, wisten we al.

En ook haar meer dan 399.000 volgers zijn hiervan al langer op de hoogte. Regelmatig zien ze Ellen namelijk stralen in prachtige outfits.

Dat is ook nu, in onderstaand reclamefilmpje, niet anders. Buiten een promopraatje wordt er uiteraard niet gek veel toegevoegd, maar Instagram-gebruikers laten wel volop van zich horen.

“Zo mooi!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Tof gedaan”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger. Kijk en oordeel gerust zelf even!

Foto: Instagram

