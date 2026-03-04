Vrouw van Kevin De Bruyne imponeert met nieuwe beelden: “Wow!” (foto’s)

Michèle Lacroix weet haar meer dan 591.000 Instagram-volgers weer te verbazen.

En dat doet ze naar goeie gewoonte weer met enkele leuke beelden uit haar dagelijkse leven.

In onderstaand fotoalbum passeert de dame, die getrouwd is met voetballer Kevin De Bruyne, meermaals in mooie outfits de revue. “🐆🐆🐆🐆🐆”, houdt ze het zelf wel heel kort en bondig.

“Wow!”

Velen van haar fans hebben wel wat meer te zeggen, zo blijkt nu. “Wow”, klinkt het. “Knappie”, gaat het verder. “Ronduit prachtig”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk indien gewenst even op het pijltje naar rechts om meer te zien.