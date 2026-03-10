HomeNieuwsEntertainmentJamie-Lee Six pakt uit met bikiniselfies: "Wat een lichaam!" (foto's)
Jamie-Lee Six pakt uit met bikiniselfies: “Wat een lichaam!” (foto’s)

Jamie-Lee Six lijkt al helemaal in zomermodus!

Met meer dan 279.000 volgers op Instagram doet de bekende influencer het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook begrijpelijk dat ze daar regelmatig nieuwe posts uploadt.

Dat is ook deze week niet anders, met alvast enkele zomerse beelden. “Zijn we weer 🦓”, voegt ze toe aan onderstaand album. Daarin zien we de dame poseren in een gestreepte bikini.

“Wat een lichaam!”

Haar fans zijn alvast onder de indruk. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Prachtige foto’s”, gaat het verder. “🔥🔥🔥”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

