Ophef over luxe handtas in de vorm van een… wc-rol: “Is dit een grap?!” (video)

Modehuis Moschino gaat momenteel viraal.

Het is te zeggen: een filmpje van een handtas van het luxemerk zorgt voor de nodige verdeeldheid. Zo zien we in onderstaande video van mode-influencer Malu Borges een wel erg opvallende handtas in de hoofdROL.

Het ontwerp is eenvoudig: een rol wc-papier, maar dan met de mogelijkheid om er ook kleinigheden in te steken. Hoeveel het modeaccessoire daadwerkelijk zal kosten, is nog niet exact geweten. Maar vermoedelijk sowieso meer dan 1.000 euro.

“Is dit een grap?!”

Velen hebben wel wat te zeggen over dit opvallende ontwerp. “Is dit een grap?”, klinkt het bij de beelden. “Dit is belachelijk”, gaat het verder. “Perfecte handtas voor mijn ex”, besluit een laatste kijker nog. Kijk en oordeel vooral zelf maar: