WOOPS: Dolenthousiaste fan tuimelt van podium tijdens optreden (fails)

Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Deze keer gaat het om een vrouwelijke fan die, net als enkele anderen, mee het podium op mocht tijdens een optreden van Machine Gun Kelly. Dolenthousiast gaat ze volledig op in het moment, maar niet veel later valt ze op harde wijze van het podium. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!