HomeNieuwsVideoWOOPS: Dolenthousiaste fan tuimelt van podium tijdens optreden (fails)
Video

WOOPS: Dolenthousiaste fan tuimelt van podium tijdens optreden (fails)

R
Door R
0

Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Deze keer gaat het om een vrouwelijke fan die, net als enkele anderen, mee het podium op mocht tijdens een optreden van Machine Gun Kelly. Dolenthousiast gaat ze volledig op in het moment, maar niet veel later valt ze op harde wijze van het podium. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!

@danafraser7 #machinegunkelly #london02arena @mgk ♬ original sound – 🤙🤙 *SkullKing* 🤙🤙

Foto: TikTok

Vorig artikel
Ophef over luxe handtas in de vorm van een… wc-rol: “Is dit een grap?!” (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel