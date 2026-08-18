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Zwangere Amelie Lens toont in bikini haar buikje: “Je ziet er geweldig uit!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Techno-dj Amelie Lens poseert op Instagram in het zwembad. “Zwangerschap maakt je nog mooier”, klinkt het in de reacties.

Eind juni maakte Amelie Lens bekend dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. Samen met haar man Sam Deliaert verwacht ze in de winter een tweede dochtertje, een zusje voor Kiki. De 36-jarige dj postte op Instagram haar agenda voor de komende maanden, samen met een kiekje waarop ze in bikini geniet in een zwembad in Malta. “Volledig opgeladen”, glundert ze erbij.

Bewondering

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtig, Amelie”, “Je ziet er geweldig uit!”, “Zwangerschap maakt je nog mooier”, “Een geweldige mama”, en “Prachtige godin”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste (tweede) foto te bekijken.

Foto: Instagram

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