Charlotte Van Looy haalt uit naar haters van Ruben Van Gucht: “Beste partner en papa”

Charlotte Van Looy zet op Instagram de haters van Ruben Van Gucht op hun plaats na zijn ophefmakende passage in ‘De Verraders’.

Het is je wellicht niet ontgaan: de ophef rond Ruben Van Gucht in ‘De Verraders’. Het 39-jarige Sporza-gezicht werd vroegtijdig uit het spelprogramma gezet nadat hij volgens de productie meerdere keren de grenzen van het spelreglement had opgezocht. Zo had hij bijvoorbeeld twee laptops bij: eentje die niet werkte en die hij kon afgeven als hij betrapt zou worden en eentje die wél functioneerde. Toen de aflevering werd uitgezonden, kreeg hij heel wat kritiek over zich heen.

Steun van Charlotte

Wie het wél voor hem opneemt, is zijn partner Charlotte Van Looy, die in augustus beviel van hun eerste kindje samen. De 32-jarige schrijfster neemt zijn critici op Instagram stevig op de korrel. “Blijf allemaal rustig haten en zeiken n.a.v. ‘De Verraders’. Kleine shout-out naar de beste partner en vooral de beste papa voor onze dochter”, klinkt het duidelijk.

Foto: Instagram