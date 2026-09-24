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Nora Gharib toont hoe haar lichaam veranderde tijdens zwangerschap: “Zo mooi!” (video)

Den B.
Door Den B.
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Nora Gharib heeft een leuk filmpje gedeeld waarin haar zwangerschap mooi in beeld gebracht wordt.

Nora Gharib werd op 21 juli voor de tweede keer mama. De 33-jarige zangeres en presentatrice beviel van een meisje dat luistert naar de naam Yara. Ze had al een dochtertje, Chams (6), uit een vorige relatie.

Maand na maand

Op Instagram postte Nora een filmpje waarin ze poseert in een witte outfit en je haar buik maand na maand ronder ziet worden, om op het einde haar dochtertje in haar armen te houden. “Prachtig, het mooiste wat er is, ondanks de vele veranderingen aan ons lichaam”, “Zo mooi!”, “De knapste mama!” en “Elke keer toch weer ongelooflijk wonderbaarlijk!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram

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