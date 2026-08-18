Joke van de Velde showt haar afgetrainde lichaam: “Wat ben je mooi!” (foto)

Joke van de Velde houdt van sporten en dat is eraan te zien. “Prachtige foto!”, klinkt het in de reacties.

Niets beter voor de gezondheid dan lichaamsbeweging. Dat weet Joke van de Velde maar al te goed. De 46-jarige ex-Miss België deelt op Instagram regelmatig beelden waarop ze aan het sporten is. En dat doet ze ook gewoon heel erg graag. “Ik hou van eenvoud. In alle facetten van het leven. Ook als het over bewegen en gezond leven gaat. Je hebt geen dure toestellen, luxe fitness of ingewikkelde routines nodig. Soms loop ik een uur, soms sport ik gewoon thuis op een matje. Gezond eten? Ook dat kan eenvoudig”, lezen we op haar Instagram.

Meer sportbeelden

De mama van één wil haar sportieve avonturen de komende tijd vaker tonen. “De komende tijd wil ik daar wat meer van delen omdat ik hierover al veel vraag naar heb gekregen: bewegen, eenvoudige oefeningen en gezonde gerechtjes die haalbaar zijn in een druk leven. Want goed voor jezelf zorgen hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Niet om perfect te zijn. Wel om goed voor jezelf te blijven zorgen. Wie doet mee?”, motiveert ze haar volgers.

Respect

Of haar volgers allemaal zullen meedoen, valt nog af te wachten. Ze hebben alvast veel respect voor wat Joke doet. “Prachtige foto!”, “Wat ben je mooi!”, “Eenvoud maakt gelukkig”, en “Mooi, met één foto toon je zonder sporttoestel hoe sportief je bent en hoeveel je ervan houdt”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram