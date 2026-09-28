Kim Kardashian oogst lof met bikinifoto: “Je ziet er zo gelukkig uit!”

Kim Kardashian heeft enkele leuke vakantiefoto’s gedeeld op Instagram. “Girl, je bent perfect!”, klinkt het in de reacties.

Kim Kardashian geniet duidelijk met volle teugen van het leven. De 45-jarige realityster en ex-vrouw van Kanye West postte op Instagram een fotocompilatie van enkele memorabele momenten. Zo zien we de Amerikaanse brunette in bikini poseren op een prachtig strand. Daarnaast vallen ook de foto’s met Formule 1-coureur Lewis Hamilton op, met wie ze sinds een tijdje een relatie heeft. “Redenen waarom ik je telefoontje heb gemist”, knipoogt ze in het bijschrift.

Openbloeien

In de reacties lezen we niets dan lof. “Zo mooi, Kim!”, “Je ziet er zo gelukkig uit en geniet duidelijk van het leven!”, “Girl, je bent perfect!”, “Jullie zien er allebei fantastisch uit!” en “Ik vind het zo mooi om te zien dat een vrouw de liefde krijgt die ze verdient. Lewis heeft haar echt geholpen om weer helemaal open te bloeien”, wordt er gereageerd.

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Foto: Shutterstock