Zus van Kate Moss poseert in sexy outfit: “Perfectie!” (foto’s)

Lottie Moss heeft op Instagram weer wat nieuws gedeeld!

De 26-jarige zus van fotomodel Kate Moss doet het met maar liefst 601.000 volgers wel héél erg goed op het populaire sociale netwerk. Meer dan regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Lottie Moss meermaals de revue passeren in een sexy outfit. “Match my freak?”, vraagt ze aan haar fans. En laatstgenoemden zijn er snel bij om te laten weten wat ze van het beeldmateriaal vinden.

“Perfectie!”

Op lovende reacties moet Lottie Moss niet lang wachten. “Perfectie”, klinkt het al snel. “Wow”, gaat het verder. “Knapste vrouw ter wereld”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.