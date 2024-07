Actrice Halle Berry blikt met straffe beelden terug op ‘Catwoman’-periode: “Nog steeds iconisch!” (foto’s/video’s)

Halle Berry weet op Instagram haar fans weer stevig te verbazen.

De dame, die velen onder andere kennen van haar haast iconische rol als ‘Catwoman’, doet het met meer dan 8.6 miljoen volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Het zal dan ook niemand verbazen dat Halle Berry ginds geregeld uitpakt met nieuwe beelden.

Toch kiest ze ditmaal voor video’s en foto’s uit de oude doos. Zo blikt ze namelijk terug op haar ‘Catwoman’-periode. “20 jaar Catwoman! 🐈‍⬛ Wie had gedacht dat deze film zo geliefd zou zijn als hij nu is, in tegenstelling tot de oorspronkelijke release in 2004?”, voegt ze toe aan onderstaand album.

“Nog steeds iconisch!”

Fans van Halle Berry zijn er al snel bij om lovend te reageren op wat ze nu weer juist te zien krijgen. “Nog steeds iconisch”, klinkt het. “Ik vond het een geweldige film”, gaat het verder. “Je speelde het niet, je wás Catwoman”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beeldmateriaal te zien.