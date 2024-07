Ex-Miss België Justine De Jonckheere geniet in bikinitopje: “Knapperd!” (video)

Justine De Jonckheere pakt op Instagram uit met een leuk filmpje.

De ex-Miss België doet het met meer dan 93.700 volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Met enige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste.

We zien Justine De Jonckheere in bikinitopje genieten op het strand. “Crochet and linnen, match made in heaven 🐚”, schrijft ze bij het filmpje. En haar fans? Die reageren in geen tijd lovend.

“Knapperd!”

Al snel stromen de positieve commentaren binnen. “Knapperd”, klinkt het. “Top combo”, gaat het verder. “Zo’n fijne outfit, heel mooi meid”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus, zo denken we dan, om eens te kijken naar wat Justine De Jonckheere juist gedeeld heeft. En klik even op het plaatje om de video te starten.