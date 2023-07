Zus van Kate Moss laat niets aan de verbeelding over: “Waarom draagt ze zelfs nog een topje?” (foto’s)

Op Instagram pakt Lottie Moss, de zus van model Kate Moss, weer uit met enkele pikante beelden.

Met meer dan 570.000 volgers mag Lottie Moss zich gerust populair noemen op Instagram. En dan drukken we ons nog zacht uit. De zus van model Kate Moss deelt dan ook geregeld nieuwe plaatjes. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Daarin zien we Lottie poseren in een weinig verhullende outfit. “Bali lost files”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans? Die zijn een héél pak mondiger. Dat blijkt uit de vele commentaren die ze nu krijgt.

“Waarom draagt ze zelfs nog een topje?”

Wat velen opvalt is hoe Lottie niets aan de verbeelding overlaat. “Waarom draagt ze zelfs nog een topje?”, vraagt een volger zich af. “Waarom laat Instagram dit toe?”, gaat het verder. “Heel mooi”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien. Let wel op: de beelden zijn misschien niet zo geschikt voor de werkvloer! We geven het maar even mee…